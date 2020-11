Regierung gegen generellen Wechselunterricht an Schulen

Eine Atemschutzmaske liegt neben einem Federmäppchen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Landesregierung hat ihren Kurs zum Präsenzunterricht an den Schulen bekräftigt. Aktuell praktizierten ihn mehr als 80 Prozent der Schulen dauerhaft, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag im Landtag in Hannover. «Forderungen, die Schulen insgesamt in den Wechselunterricht zu versetzen, kann ich deswegen nichts abgewinnen.» Der Aufenthalt in der Schule sei «sehr gut zu vertreten», wenn die Hygieneregeln und die Maskenpflicht beachtet werden und regelmäßig gelüftet wird.

In den vergangenen Wochen hatten Lehrer und Schüler einen schnelleren Wechsel in das sogenannte Szenario B mit Unterricht teils in den Schulen und teils zu Hause gefordert, um das Risiko einer Corona-Ansteckung zu reduzieren. Ein automatischer Wechsel ins Szenario B ist aber nur in Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche vorgesehen.

