Regierung beschließt Erleichterungen für Mannschaftssport

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Sportministerin von Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Landesregierung hat am Freitag die angekündigten Erleichterungen für den Mannschaftssport beschlossen. Damit können Fußballer, Handballer und andere Teamsportler vom nächsten Mittwoch an unter abgeschwächten Corona-Vorgaben mit ihren Amateurvereinen in die neue Saison starten. Auch Trainings- und Wettkampfspiele sind dann unter strengen Hygiene-Vorkehrungen wieder erlaubt.

Mit den vorliegenden Hygienekonzepten der Vereine seien die Voraussetzungen geschaffen, das Mannschaftstraining zur Vorbereitung des Liga- und Wettkampfbetriebes wieder aufzunehmen, sagte Innen- und Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen sei eine Lockerung im Hinblick auf Zuschauer aus Sicht der Landesregierung derzeit nicht zu verantworten. «Deshalb konzentrieren wir uns bei allem Verständnis jetzt zunächst einmal auf die Ausübung des Sports», sagte Sütterlin-Waack.

Zuschauer werden im Freien bis maximal 500 erlaubt, in der Halle weiterhin gar nicht. Wenn es keine festen Sitzplätze gibt, dürfen draußen höchstens 150 Zuschauer dabei sein. In jedem Fall müssen die Kontaktdaten aller Zuschauer erhoben werden.