Regenwetter in Niedersachsen und Bremen

Fahrzeuge fahren bei Regen über eine Autobahn. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Regen und Wolken bestimmen kurz vor dem Wochenende das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag regnet es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fast überall. Im Osten Niedersachsens kann es demnach auch immer wieder Gewitter geben. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad an der Küste und 21 Grad im Landesinneren. Nachts lockert es vereinzelt etwas auf.

Der Freitag bleibt bewölkt, bei Temperaturen um die 15 Grad. In der Westhälfte kann es schauern und gewittern, auch die Nacht wird zeitweise regnerisch.

Am Samstag zeigt sich selten die Sonne, meist bleibt es aber bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Tageshöchstwerte liegen bei 14 bis 16 Grad.