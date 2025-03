Regenwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Vormittag nebelig. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Kiel müssen die Menschen sich auf eher trübes Wetter einstellen. Am Vormittag soll es zunächst Nebel beziehungsweise Hochnebel geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Später soll es kurz auflockern und von den Küsten her einzelne Regen- und Schneeregenschauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen dabei um 6 Grad.

In der Nacht zu Freitag wird es oft stark bewölkt mit einzelnem Schneeregen oder sogar Schneeschauern. Die Temperaturen fallen laut DWD auf minus 2 bis 1 Grad mit streckenweise Glätte. Am Freitag wird es der Vorhersage nach stark bewölkt mit zeitweise leichtem Schneeregen und Regen. Die Temperaturen liegen laut DWD bei maximal 4 bis 6 Grad.