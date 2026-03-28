Regenwetter am Wochenende im Norden erwartet

Im Norden wird das Wetter am letzten Märzwochenende noch einmal ungemütlich. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Im Norden zeigt sich das Wetter am Wochenende von seiner ungemütlichen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, müssen die Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit Nässe rechnen.

Der Samstag startet mit dichten Wolken. Dabei ist auch flächendeckend mit Regen zu rechnen. Im späteren Tagesverlauf lockert die Wolkendecke dann auf. Dennoch können weiterhin vereinzelte Regenschauer und Gewitter auftreten. Die Temperaturhöchstwerte liegen im gesamten Norden bei 10 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus 1 Grad. Wegen gefrierender Nässe sind glatte Straßen dann nicht ausgeschlossen, so der DWD.

Auch der Sonntag startet zunächst mit vielen Wolken. Während das bewölkte Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein weitestgehend anhält, rechnen die Meteorologen in Mecklenburg-Vorpommern zwischenzeitlich mit heiterem Wetter. Am Abend können dann erneut Regenschauer auftreten. Die Temperaturhöchstwerte liegen im gesamten Norden am Sonntag bei etwa 12 Grad.