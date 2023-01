Regenfälle lassen Flusspegel in Niedersachsen ansteigen

Hannover (dpa/lni) –

Nach anhaltenden Regenfällen können in Teilen von Niedersachsen die Pegel einiger Flüsse in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) teilte auf Anfrage mit, dass in den kommenden Tagen etwa für den Osnabrücker Raum bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vorhergesagt sind. Für Staulagen des Harzes werden bis zu 30 Liter pro Quadratmeter erwartet.

«Wenn die prognostizierten Niederschläge eintreten, ist mit Überschreitungen der Meldestufe 1 an Pegeln im Oberlauf der Hase zu rechnen», teilte die Behörde mit. Bei der ersten von insgesamt vier Meldestufen kann Wasser stellenweise über die Ufer treten. An weiteren Gewässern, etwa im Harz, erwarten die Experten des NLWKN keine Überschreitung der ersten Meldestufe. Daten der Hochwasservorhersagezentrale im Internet zeigten, dass einige Pegel etwa an Hase, Weser und Leine zuletzt bereits gestiegen waren.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen auch am Wochenende weitere Ausläufer von Sturmtiefs über Niedersachsen und Bremen. Sie sollen neben weiterem Regen auch teils kräftige Sturmböen bringen.