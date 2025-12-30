Regen, Wind und vereinzelt Schnee im Norden vorausgesagt

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Kurz vor Silvester zeigt sich das Wetter im Norden wechselhaft. Am Dienstag bleibt es noch meist freundlich, abends bewölkt es sich, es bleibt aber trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, frischt der Wind an der Ostsee und auf Fehmarn auf, zeitweise kann es böig werden.

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut der Vorhersage überwiegend bedeckt und es regnet. Im Osten kann es schneien oder Schneeregen fallen. Örtlich müsse mit Glätte gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen bei zwei Grad auf den Inseln und bei minus vier Grad im Binnenland. Vor allem an der Nordsee gibt es einen starken West- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen.

Wechselhaft zum Jahreswechsel

Für den letzten Tag des Jahres rechnet der DWD mit Wolken und gebietsweise Regenschauern. Die Höchstwerte liegen bei fünf Grad. An den Küsten bleibt es anfangs sehr windig. Auch in der Silvesternacht bleibt es bewölkt mit Schauern. Die Tiefsttemperaturen liegen bei zwei Grad. An der See kommt es weiter zu vereinzelten Sturmböen.

Das neue Jahr startet mit einem Mix aus Wolken und Regen. Die Maximalwerte steigen auf fünf Grad. An der Küste muss laut der Vorhersage mit schweren Sturmböen gerechnet werden.