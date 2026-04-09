Regen, Wind und Sonne – Wetter im Norden bleibt wechselhaft

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Zum Wochenende hin wird das Wetter im Norden wechselhaft. Am Donnerstag bleibt es noch überwiegend freundlich und trocken, wobei zeitweise Wolken aufziehen können. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte bei rund 13 Grad im Binnenland und etwas niedriger an der Küste und auf den Inseln. An den Küsten kann es zu böigem Wind kommen.

Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen

In der Nacht zum Freitag muss mit Regen und starker Bewölkung gerechnet werden. An der Ostsee und in Mecklenburg-Vorpommern kann es zeitweise sogar schneien, sodass Glätte möglich ist. Die Tiefstwerte liegen in Hamburg und Schleswig-Holstein zwischen sechs und zwei Grad sowie in Mecklenburg-Vorpommern zwischen drei und minus drei Grad. An den Küsten können stürmische Böen auftreten. Der Freitag bleibt regnerisch, wobei es in manchen Gebieten später etwas auflockern kann. Die Maximaltemperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag.

In der Nacht zum Samstag ist es teils klar und teils bewölkt, im Verlauf bildet sich in Hamburg und Schleswig-Holstein Nebel. An den Küsten weht anfangs noch ein starker Wind. Die Temperaturen sinken auf sechs bis drei Grad, in Mecklenburg-Vorpommern können Werte von bis zu minus drei Grad erreicht werden. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wird es am Samstag meist freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Hamburg und an der Elbe und auf rund zehn Grad an der Ostseeküste. An den Küsten muss erneut mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden.