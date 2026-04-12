Regen und Wolken: Trübes Wetter im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Wolken und Regenschauer bestimmen am Sonntag und Montag das Wetter. Zunächst weht noch ein böiger Wind in Mecklenburg-Vorpommern.

In Schleswig-Holstein wird es am Sonntag bei 11 bis 16 Grad zur Ostsee hin abziehend regnen, danach bleibt es weitestgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetter-Dienst mitteilt. Gegen Mittag kann es auch in Mecklenburg und später dann in Vorpommern zu Regen kommen.

Dort herrschen Temperaturen von 9 bis 14 Grad und ein in Böen auffrischender Ost- und Südostwind. Nachts bleibt es trocken im Norden. Die Temperaturen fallen auf bis zu 3 Grad.

Der Wochenstart am Montag bleibt regnerisch und bewölkt bei Höchsttemperaturen bis 14 Grad. An der Ostsee weht ein frischer Wind, im Mecklenburg-Vorpommern bleibt der teils stark böige Ostwind auch am Montag bestehen. Nachts bleibt es nass bei maximal 5 Grad.

Bis Mittwoch keine Böen mehr, aber weiter regnerisch

Am Dienstag regnet es weiter gebietsweise. In Schleswig-Holstein kommt es im Verlauf teilweise zu einer Auflockerung der dicken Wolkendecke. Die Temperaturen bleiben tagsüber und nachts gleich zum Vortag.