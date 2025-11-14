Regen und Wolken – Norddeutschland bleibt winterlich frisch

Hamburg/Kiel/Hannover/Bremen/Schwerin (dpa) –

Norddeutschland erlebt ein überwiegend nasses und kühles Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verläuft der Tag in allen norddeutschen Regionen überwiegend bedeckt und regnerisch, nur örtlich gibt es kurze Auflockerungen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad, im südlichen Niedersachsen auch höher. In der Nacht bleibt es meist regnerisch, nach Norden hin teils klarer bei 7 bis 4 Grad.

Am Samstag zieht sich der Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Süden zurück, während es im Norden zunehmend trocken und freundlicher wird. Niedersachsen bleibt dagegen weiter bedeckt mit verbreitetem Regen, der erst später nachlässt. Mecklenburg-Vorpommern zeigt ein gemischtes Bild mit Auflockerungen an der Küste und Sprühregen im Landesinnern. Die Höchstwerte liegen verbreitet um 7 Grad. In der Nacht ist es meist bewölkt, örtlich klar mit Tiefstwerten teils knapp über dem Gefrierpunkt.

Der Sonntag bringt in allen drei Bundesländern wieder viele Wolken und regional etwas Regen. Nur im Norden Niedersachsens und an Teilen der Ostseeküste sind am Nachmittag Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen rund 7 Grad. In der Nacht kühlt es erneut auf 5 bis 1 Grad ab, örtlich ist leichter Frost möglich.