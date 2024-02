Regen und Wolken in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt regnerisch und bewölkt. Der Dienstag startet überwiegend wolkig mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Tagesverlauf kommt es zu leichtem Regen und Nieselregen bei milden acht bis elf Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger, an der Küste teils frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf drei bis sieben Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD regnerisch und bewölkt bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. An der See kommt es zu frischem bis starkem Wind mit stürmischen Böen. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf um die 8 Grad.