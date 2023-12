Regen und Wind zum Wochenstart im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Zu Beginn der neuen Woche wird es regnerisch und windig in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Montag bleibt es bedeckt, bei Höchsttemperaturen um die neun Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Zeitweise kommt es zu etwas Regen oder Sprühregen, an der See weht starker bis stürmischer Wind.

Auch der Dienstag startet laut DWD bedeckt und die Wolken lockern sich nur selten auf. Der Wind lässt jedoch etwas nach: er geht in schwachen bis mäßigen über, an den Küsten weht eine frische Brise. Die Meteorologen erwarten Temperaturen von maximal neun Grad.