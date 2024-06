Regen und sinkende Temperaturen im Norden erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Norden wechselhaftes Wetter voraus. Am Samstag werden in Hamburg und Schleswig-Holstein Temperaturen von 21 bis 26 Grad erwartet, wie der DWD mitteilte. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen dann auf 14 bis 17 Grad ab.

Am Sonntag liegen die Tageshöchstwerte den Angaben zufolge bei 18 bis 20 Grad. Während am Samstag nur nachmittags mit vereinzelten Schauern zu rechnen sei, gebe es dann am Sonntag vor allem im Südosten starken oder heftigen Regen. Die Niederschläge sollen den Angaben zufolge am Abend nachlassen. In der Nacht zum Montag soll es dann auf 10 bis 14 Grad abkühlen.