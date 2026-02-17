Regen und Schnee: wechselhaftes Wetter im Nordwesten

In Niedersachsen und Bremen können sich die Menschen nach Regen und Schnee auf ein mildes Wochenende freuen. (Symbolbild) Ole Spata/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen kommt es weiterhin zu Niederschlag: teils als Regen, teils als Schnee. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das Wetter von einer feuchten Luftmasse bestimmt. Diese treffe im Nordosten außerdem auf kalte Luft. Zum Ende der Woche werde es allerdings milder.

Während die Temperaturen am Dienstag im Nordosten um 0 Grad Celsius bleiben sollen, können laut DWD im Südwesten bis zu 7 Grad erreicht werden. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen wieder großräumig übereinstimmen. Es bleibe um 0 Grad Celsius tagsüber. Nachts komme es zu strengem Frost bei Tiefstwerten von minus 10 Grad Celsius.

DWD spricht von einem milden Wochenende

Das Wochenende soll laut einem Meteorologen des DWD Milderung versprechen. Es bleibe zwar wechselhaft mit Regen und Wolken, gleichzeitig bestehe allerdings die Chance ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Am Sonntag sei es möglich, dass Höchsttemperaturen um 11 Grad Celsius erreicht werden.