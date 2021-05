Regen und Schauer im Norden

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Ein Tiefdruckgebiet über Dänemark bestimmt mit Regen und Schauern am Mittwoch das Wetter im Norden. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte (DWD), sind an der Küste auch stürmische Böen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad an der dänischen Grenze und 15 Grad in Hamburg.

In der Nacht sinken die Tiefstwerte dann bei anhaltendem Regen auf 9 Grad. Am Donnerstag dürften die Niederschläge gegen Abend hin aufhören, bei Höchstwerten um die 14 Grad lässt auch der Wind nach.

