Regen und Gewitter im Norden – Wetter bleibt unbeständig

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Im Norden wird es wieder frisch und nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Dienstag überwiegend bewölkt mit gebietsweisen Schauern oder kurzen Gewittern. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden Höchstwerte von 16 bis 18 Grad erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern klettern die Temperaturen auf bis zu 21 Grad. An der Küste können frische Winde mit teils stürmischen Böen aufziehen.

Schauer und Gewitter in den nächsten Tagen

Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt es meist ungemütlich mit teils starker Bewölkung sowie Regen und kurzen Gewittern, die vor allem den Westen Schleswig-Holsteins betreffen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad an der Küste und 8 Grad im Binnenland. An der Nordseeküste weht teilweise weiterhin ein frischer Wind.

Ähnlich unfreundlich wie am Vortag wird es am Mittwoch, ab dem Nachmittag kann es wieder regnen und gewittern. Die Maximalwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht auf Donnerstag lockert es etwas auf und bleibt überwiegend trocken. Nur an der Küste können vereinzelt Schauer auftreten. Am Donnerstag lockert es dann vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein zum Abend hin auf und bleibt niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern verdichten sich hingegen die Wolken und es kann zeitweise regnen.