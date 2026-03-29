Regen, Schnee und Sonne zum Wochenstart in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

In den letzten Märztagen zeichnet das Wetter in Niedersachsen ein tristes Bild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können sich die Menschen im Nordwesten vor allem auf viel Nässe einstellen.

Zum Wochenstart zeigt der Himmel sich stark bewölkt. Dazu treten vereinzelt Regenschauer und Gewitter auf, teils auch mit Graupel. Im Harz kann es auch zu Schneefall kommen. Das Thermometer zeigt voraussichtlich Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. Zur Nacht hin nimmt die Regenwahrscheinlichkeit ab. Im Süden Niedersachsens tritt dann möglicherweise Glätte auf den Fahrbahnen auf.

Der Dienstag bringt zunächst eine ähnliche Wetterlage mit sich. Wolken und Regenschauer begleiten den Tagesbeginn. Vom Nordwesten her zeigt sich das Wetter im Tagesverlauf zunehmend von einer freundlicheren Seite. Temperaturhöchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht kann es im Harz dann wieder zu Schneefall und Glätte kommen.

Am Mittwoch beginnt der April und bringt eine Wetterwende mit sich. Während der Tag zunächst mit Nebel startet, rechnet der DWD im Verlauf mit heiteren und trockenen Bedingungen. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf bis zu 14 Grad.