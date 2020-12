Regen, Schnee und Glätte in Niedersachsen und Bremen

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter durch die Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Der Winter läutet das Wochenende in Niedersachsen und Bremen mit Regen und Schnee ein. Vor allem am frühen Samstagvormittag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in manchen Regionen mit leichtem Frost und Glätte zu rechnen. Insbesondere entlang der Weser kann es gefrierenden Regen und Schneefall geben. Der Sonntag startet dem DWD zufolge trüb und mancherorts mit Regen. Vor allem im Bergland ist erneut mit Schnee und zeitweise Glätte zu rechnen. Tagsüber liegen die Temperaturen dann bei maximal vier Grad.

Wettervorhersage DWD