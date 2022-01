Reetdachhhaus durch Feuer zerstört

Dollerup (dpa/lno) – In der Nacht zum Sonntag ist in Dollerup (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Reetdachhaus niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, weckte der Hund die Bewohner, sodass sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. In dem Haus lebte den Angaben zu Folge eine Mutter mit zwei Kindern.

Die Feuerwehr war bis in den Sonntagmorgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebäude wurde jedoch vollständig zerstört. Erste Schätzungen zum Sachstand belaufen sich laut Polizei auf 250.000 Euro. Zur Brandursache war zunächst noch nichts bekannt.

