Reetdachhaus niedergebrannt – 400.000 Euro Schaden

Glücksburg (dpa/lno) –

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Reetdachhaus durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer war laut Polizeiangaben am frühen Morgen ausgebrochen, eine Person wurde demnach leicht verletzt.

Rund 80 Einsatzkräfte löschten den Brand nach Angaben der Feuerwehr bis zum Mittag. Ihr Einsatz konnte den hohen Schaden jedoch nicht mehr verhindern. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 400.000 Euro. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.