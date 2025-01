Reetdachhaus im Hamburger Osten brennt ab

In einem Reetdachhaus ist in Hamburg ein Feuer ausgebrochen. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in Hamburg-Kirchwerder ist ein Reetdachhaus abgebrannt und ein Feuerwehrmann verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Das über 150 Quadratmeter große Dach sei am Vormittag in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die zwei Bewohner wurden unverletzt aus dem Haus gerettet und kamen in der Nachbarschaft unter. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Der Feuerwehrmann habe sich während des Einsatzes an der Hand verletzt, hieß es. Wegen der starken Rauchentwicklung schlugen auch Warnapps wie «NINA» Alarm. Der Rauch zog demnach von Hamburg Richtung Niedersachsen. Mittlerweile wurde die Warnung wieder aufgehoben.