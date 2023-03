Reetdachhaus auf Föhr niedergebrannt: 600.000 Euro Schaden

Wyk auf Föhr (dpa/lno) –

Auf der nordfriesischen Insel Föhr ist am Samstag ein Reetdachhaus vollständig niedergebrannt – nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Brandursache ist noch unklar und die Ermittlungen dauern an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Brand kam es zu einem Sachschaden von circa 600.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Rund 55 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Im Zuge der Arbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch und ein Teil einer Straße wurde unterspült und sackte ab. Es entstand ein Loch auf der Fahrbahn und dem Bürgersteig.