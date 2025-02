Reetdachhaus auf Föhr brennt nieder

Borgsum (dpa/lno) –

In der Nacht ist ein reetgedecktes Zweifamilienhaus in Borgsum in Flammen aufgegangen. Die beiden Anwohner wurden nicht verletzt, das Haus brannte jedoch vollständig nieder, wie die Polizei in Wyk auf Föhr mitteilte. Bei dem Brand sei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Gegen 22.20 Uhr habe die Polizei die Meldung von dem Brand des Hauses erreicht. Fünf Inselfeuerwehren seien mit rund 100 Feuerwehrleuten angerückt. Auf andere Gebäude hätten die Flammen nicht übergegriffen, so die Polizei.

Warum das Feuer ausgebrochen war, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Die Brandermittlungen dauern an.