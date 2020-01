Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Silvesterabend das Reetdach eines Hauses in Brand geraten. Der Alarm sei gegen 20.26 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Ob ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte das Feuer noch in der Nacht löschen. Verletzt wurde niemand.