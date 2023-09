Reeperbahn-Festival: Anchor-Award an Nachwuchs

Hamburg (dpa) –

Mit der Verleihung des Nachwuchspreises für aufstrebende Musiker geht am Samstag das Hamburger Reeperbahn-Festival zu Ende. Der Anchor-Award wird am Abend (18.00 Uhr) im St. Pauli Theater verliehen. Der undotierte Preis würdigt eine neue Generation in der Musikwelt und kann ein Sprungbrett für die aufstrebenden Newcomer auch auf internationale Bühnen sein.

Zur Auswahl stehen in diesem Jahr die sechs Acts Berq, Daisy the Great, Hannes, Ichiko Aoba, Paris Paloma und Waterbaby. Wer den Award mit nach Hause nehmen kann, wird von der vierköpfigen Jury entschieden. Die in diesem Jahr von Frauen dominierte Jury besteht neben dem Produzenten Tony Visconti aus der britischen Sängerin Katie Melua, Sängerin Banks und Songwriterin sowie Produzentin Tayla Parx aus den USA.

Alle Nominierten haben vorab im Rahmen des Reeperbahn-Festivals Konzerte gespielt, die von den Jurorinnen und dem Juror besucht wurden. Im vergangenen Jahr hatte die Indie-Pop-Band Cassia gewonnen.