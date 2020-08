Rede bei Corona-Demo: Grüner aus Fraktion ausgeschlossen

Flensburg/Berlin (dpa) – Ein Grünen-Kommunalpolitiker ist wegen seiner Rede auf einer Demonstration gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen am Samstag in Berlin aus der Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung ausgeschlossen worden. Dies teilte der Fraktionsvorsitzende Clemens Schmidt am Montagabend mit. Der Grüne David Claudio Siber hatte in Berlin die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie, die Medien und die eigene Partei vehement kritisiert. Die Flensburger Grünen und der Landesverband distanzierten sich daraufhin scharf von Siber. «Der Auftritt fand explizit als Fraktionsmitglied statt, war aber keineswegs abgesprochen», teilte die Ratsfraktion am Montagabend mit.