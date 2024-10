Recyclinghof in Tornesch in Brand geraten

Viele Feuerwehrleute wurden zu dem Brand in Tornesch gerufen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Tornesch (dpa/lno) –

Ein Großbrand hält die Feuerwehren in Tornesch im Kreis Pinneberg in Atem: Dort steht ein Müllbunker auf dem Recyclinghof der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) in Flammen. Um kurz nach 13.00 Uhr sei ein offenes Feuer gemeldet worden, teilte die Polizeidirektion Segeberg mit.

Da es Probleme bei den Absperrmaßnahmen gegeben habe, sei die Polizei zur Unterstützung angefordert worden. «Das Gebäude steht in Vollbrand», erklärte ein Polizei-Sprecher. Immer mehr Feuerwehrleute würden zur Löschung des Brandes auf den Recyclinghof kommen.