Rechtsstreit um Hengst «Kaiser Milton»: Käufer muss zahlen

Schleswig (dpa) – In einem jahrelangen Rechtsstreit um den Verkauf des preisgekrönten Trakehnerhengstes «Kaiser Milton» muss der Käufer den Preis für das mittlerweile gestorbene Tier bezahlen. Dies hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) am Dienstag entschieden, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Ein Züchter aus Bad Bevensen (Niedersachsen) hatte den damals zweieinhalb Jahre alten Hengst 2017 für 320.000 Euro in Neumünster ersteigert. Danach entbrannte ein Rechtsstreit, weil das Pferd schon beim Verkauf krank gewesen sein soll.

Der Rechnungsbetrag betrug samt Mehrwertsteuer und Nebenkosten gut 380.000 Euro. In der Folgezeit reklamierte der Beklagte angebliche Mängel und trat vom Kaufvertrag zurück. Das Landgericht Kiel gab einer Klage dagegen statt und verurteilte den Käufer zur Zahlung der gut 380.000 Euro, weil dieser der Klägerin keine Frist zur Lieferung eines Ersatzpferdes gesetzt hatte. Auf die Berufung des Beklagten bestätigte der 6. Zivilsenat des OLG nun die Verurteilung zur Zahlung.

