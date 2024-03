Rechter Fahrstreifen auf Norderelbbrücke in Hamburg gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Teile der Schutzeinrichtung der Norderelbbrücke in Hamburg müssen aufgrund eines Unfallschadens repariert werden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes/Niederlassung Nord am Montag mit. Der Schaden war demnach bei einem Lkw-Unfall am Montagmorgen entstanden. Die Reparatur soll laut eines Sprechers der GmbH schon am Dienstag beginnen. In dieser Zeit bleibe der rechte Fahrstreifen im Bereich der Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Er führt zur A255 Richtung HH-Centrum/Veddel. Autofahrer müssen laut der GmbH mit erheblichen Behinderungen auf der A1 Richtungsfahrbahn Bremen und der A25 Richtungsfahrbahn Hamburger Innenstadt rechnen.

Zudem werden geplante Sanierungsarbeiten auf der A25 Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe und dem Autobahndreieck Hamburg-Südost aufgrund des angekündigten GDL-Streiks abgesagt. Sie sollten ursprünglich am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Ein neuer Termin müsse noch gefunden werden.