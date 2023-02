Hannover/Bremen (dpa/lni) –

An diesem Donnerstag wird es stark bewölkt in Niedersachsen und Bremen, zeitweise soll es etwas regnen. Die Tageshöchstwerte liegen nach stellenweise leichtem Frost im äußersten Süden und Osten Niedersachsens dann später zwischen sieben und zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Kälter soll es im Oberharz werden: nur bis zu drei Grad. Am Freitag werden sogar Höchstwerte um zwölf Grad erwartet.