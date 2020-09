Rechnungshof: Sparkurs und Prioritäten im Haushalt 2021

Sandra von Klaeden, Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofes. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Landesrechnungshof hat die Regierung bei der Haushaltsplanung für das kommende Jahr wegen der Corona-Belastungen zu klaren Prioritäten und deutlichen Einsparungen aufgerufen. «Uns geht es nicht ums Sparen um jeden Preis, sondern darum, die wesentlich knapper werdenden Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden», sagte Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden am Mittwoch im Haushaltsausschuss im Landtag. «Ohne relevante Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen wird das Land in Zukunft auf finanzpolitische Handlungsspielräume gänzlich verzichten müssen.» Der in der vergangenen Woche im Landtag beratene Etat soll 35,9 Milliarden Euro umfassen.

Alle bestehenden Prioritäten und in Rücklagen und Sondervermögen für andere Zwecke reservierten Mittel müssten mit Blick auf die Corona-Krise hinterfragt werden, sagte die Rechnungshofpräsidentin. Stattdessen plane die Landesregierung – trotz des prall gefüllten Sondervermögens zur Corona-Krise – erneut mit neuen Schulden von insgesamt 853 Millionen Euro. Zugleich seien lediglich Einsparungen von 200 Millionen Euro als globale Minderausgabe vorgesehen, das sei deutlich zu wenig. Bisherige Abläufe und Strukturen müssten kritisch unter die Lupe genommen werden. Für die Verwaltungsdigitalisierung und Hochschulmedizin müsse mehr Geld als vorgesehen freigemacht werden.

PM Landesrechnungshof