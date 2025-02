Rechnungshof: Senat gibt Millionen ohne Ermächtigung aus

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Rechnungshof hat zahlreiche Mängel in der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Senats festgestellt. Für den Jahres- und Konzernabschluss 2023 habe der Bestätigungsvermerk nur eingeschränkt erteilt werden können, sagte der Rechnungshofpräsident Manfred Jäger bei der Vorstellung des neuen Jahresberichts. Deutlich kritisieren die Prüfer darin Ausgaben der Innenbehörde ohne Billigung durch die Bürgerschaft. Die von Senator Andy Grote (SPD) geleitete Behörde gab demnach 21 Millionen Euro aus, ohne eine Ermächtigung dafür zu haben. «Der Rechnungshof hat dieses Vorgehen missbilligt», sagte Jäger.

Die Sozialbehörde war im Jahr 2023 für rund 1,5 Milliarden Euro an Geldleistungen verantwortlich, was sieben Prozent des gesamten Haushalts entspricht. Bei der Bewilligung der Anträge hätten die Bezirksämter seit fünf Jahren keinen Datenabgleich mehr gemacht, etwa durch Grundbuch- oder Kontenabrufe. So sei die Wahrscheinlichkeit gering, verschwiegene Einkünfte oder Vermögen von Leistungsbeziehern aufzudecken. Bei den Unterkunftskosten förderten die bestehenden Regelungen die Möglichkeit von Mietwucher. Vermieter könnten die Obergrenzen für Mieten ausschöpfen, obwohl sie nur eine geringe Mietfläche zur Verfügung stellten.

Der Bau der U-Bahnlinie U5 sei 2019 von der Bürgerschaft beschlossen worden, ohne dass die Verkehrsbehörde eine Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit vorgelegt habe. Die veranschlagten Kosten für den ersten Bauabschnitt von Bramfeld zur City Nord stiegen von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 2,9 Milliarden im Jahr 2023. Die Kostenermittlung und -darstellung seien von den Vorgaben zum kostenstabilen Bauen abgewichen, erklärte der Rechnungshof.