Rechnungshof rät Landesregierung in Corona-Krise zum Sparen

Hannover (dpa/lni) – Der Landesrechnungshof legt am heutigen Mittwoch in Hannover seinen Jahresbericht 2020 vor. Angesichts der Corona-Krise rät er zum Sparen in Regierung und Landesbehörden. Wie jedes Jahr benennt der Rechnungshof Einsparpotenziale und kreidet Fälle von unwirtschaftlichem Einsatz von Steuergeld bei öffentlichen Vorhaben an. Bereits Anfang Juni hatte der Rechnungshof die Regierung zum Sparen bei der Aufstellung des kommenden Haushalts aufgerufen. Die Haushaltslage werde sich wegen der Pandemie dramatisch verschlechtern.