Reallöhne in Schleswig-Holstein um 3,3 Prozent gestiegen

Die Reallöhne in Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich gestiegen. (Illustration) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Reallöhne in Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 deutlich gestiegen. Das Plus liegt bei 3,3 Prozent, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Der Reallohn ist der Bruttoverdienst nach Berücksichtigung der Inflation. Das Statistikamt begründete die Zunahme mit einer vergleichsweise schwachen Inflationsentwicklung, der Inflationsausgleichsprämie und den Tarifabschlüssen. 2023 waren die Reallöhne in Schleswig-Holstein im Vorjahresvergleich um 0,6 Prozent gefallen.