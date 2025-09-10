Reallöhne in Schleswig-Holstein um 3,1 Prozent gestiegen

Blick auf den Gotenhof, in dem das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein sitzt. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Reallöhne in Schleswig-Holstein lagen im zweiten Quartal 3,1 Prozent über denen des Vorjahresquartals. Das teilte das Statistikamt Nord aus Kiel und Hamburg mit. «Das Reallohnwachstum pegelt sich auf einem normaleren Niveau ein», sagte eine Statistikerin des Amtes.

Im ersten Quartal hatte das Reallohnniveau 0,7 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Der Reallohn ist der um die Inflation verringerte Verdienst. Steigende Reallöhne bedeuten für Verbraucher eine höhere Kaufkraft.