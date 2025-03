Reallöhne in Hamburg um vier Prozent gestiegen

Die Reallöhne in Hamburg sind im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich gestiegen. (Illustration) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Reallöhne in Hamburg sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 deutlich gestiegen. Das Plus liegt bei vier Prozent, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Der Reallohn ist der Bruttoverdienst nach Berücksichtigung der Inflation. Das Statistikamt begründete die Zunahme mit einer vergleichsweise schwachen Inflationsentwicklung, der Inflationsausgleichsprämie und den Tarifabschlüssen. 2023 hatten die Reallöhne in Hamburg im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozent zugenommen.

Anlässlich der Mitteilung des Statistikamtes sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hamburg, Tanja Chawla: «Die Gewerkschaften haben in den vergangenen Jahren harte Tarifauseinandersetzungen geführt und das zahlt sich jetzt wortwörtlich aus.»