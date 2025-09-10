Reallöhne in Hamburg steigen um vier Prozent

Blick auf den Eingangsbereich zum Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Reallöhne in Hamburg lagen im zweiten Quartal vier Prozent über denen des Vorjahresquartals. Das teilte das Statistikamt Nord in Hamburg mit. «Das Reallohnwachstum pegelt sich auf einem normaleren Niveau ein», sagte eine Statistikerin des Amtes zu der Entwicklung.

Im ersten Quartal hatte das Lohnwachstum 1,7 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Der Reallohn ist der um die Inflation verringerte Verdienst. Steigende Reallöhne bedeuten für Verbraucher eine höhere Kaufkraft.