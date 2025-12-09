Real überholt VfL: Wolfsburg trotz Überzahl mit Pleite

Madrid (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Rennen um die begehrten ersten vier Tabellenränge in der Champions-League-Ligaphase einen Dämpfer kassiert. Bei Real Madrid unterlag die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch trotz einer Halbzeit in Überzahl mit 0:2 (0:1) und wurde von den Spanierinnen in der Tabelle vom dritten Platz verdrängt. Die ersten vier Plätze qualifizieren direkt für das Viertelfinale.

Maria Méndez (19. Minute) erzielte per Kopf den ersten Treffer für Real. Linda Caicedo (67.) sorgte nach einem spektakulären Sprint-Solo und einem Schlenker um VfL-Torhüterin Stina Johannes für den Ausbau der Führung. Real-Abwehrspielerin Lakrar kassierte noch vor dem Halbzeitpfiff die Gelb-Rote-Karte. In der Nachspielzeit erhielt eine weitere Real-Spielerin Rot.

Wolfsburg schon für Playoffs qualifiziert

Wolfsburg war unter anderem dank der hohen Siege gegen Paris St. Germain (4:0) und Manchester United (5:2) in die Top-Platzierungen der Ligaphase vorgedrungen.

Die Clubs auf den Rängen fünf bis zwölf kämpfen um die verbleibenden vier Plätze für die Runde der letzten acht Teams. Die Playoffs hatte der VfL ohnehin schon sicher.

Ein Spiel in der Ligaphase steht noch bevor. Die Niedersächsinnen empfangen dabei den FC Chelsea am 17. Dezember (21.00 Uhr/Disney Plus).