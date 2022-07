Reaktionen zum Tod von Fußball-Legende Uwe Seeler

Hamburg (dpa) –

«Mit Uwe Seeler verlieren wir eine Legende des deutschen Fußballs und eine einzigartige Persönlichkeit ohne große Allüren, zugleich der ehrliche Arbeiter auf dem Spielfeld wie der geniale Torschütze. (…) Wir alle trauern um den Ehrenspielführer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ich bin dankbar, Uwe Seeler einige Male getroffen zu haben, und erinnere mich gerne an die Begegnungen sowie die angenehmen Gespräche — Gespräche auch jenseits von Fußball und HSV. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie Trost finden können im Gedanken an die gemeinsam verlebte Zeit und das gemeinsam erlebte Glück. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Menschen um sich haben, die Sie in Ihrer Trauer begleiten und Ihnen Hilfe und Stütze sein können.

Wir werden Uwe Seeler nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.»

(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Schreiben an Ilka Seeler)

«Deutschland trauert um „Uns Uwe“. Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: „So wie #UnsUwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden.“»

(Bundeskanzler Olaf Scholz)

«Uwe Seeler war ein Vorbild für Generationen von Nationalspielern. Mit seiner bodenständigen, bescheidenen und zurückhaltenden Art hat er auch neben dem Platz die Menschen begeistert und für sich eingenommen. Sein Name ist Sinnbild für Vereinstreue und Loyalität. Bei vier Weltmeisterschaften stand er selbst auf dem Rasen, später hat er als Ehrenspielführer und Teil der DFB-Delegation unsere Nationalmannschaft zu Turnieren begleitet, beispielsweise 2010 nach Südafrika. Wir haben es immer genossen, ihn um uns zu haben. Uwe Seeler hat uns inspiriert. Wir alle bei der Nationalmannschaft und beim DFB werden ihn sehr vermissen.»

(Bundestrainer Hansi Flick)

«In Uwe Seeler verlieren wir einen der besten Fußballer, den Deutschland je hatte. (…) Doch Uwe Seeler wirkte weit über den Fußballplatz hinaus. Seine Bodenständigkeit, seine Bescheidenheit und seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Hamburg zeichneten ihn zeit seines Lebens aus. Mit seiner Stiftung setzte er sich für bedürftige und unverschuldet in Not geratene Menschen ein, außerdem engagierte er sich auch leidenschaftlich für die DFB-Stiftung Sepp Herberger. Sein Tod macht uns unsagbar traurig. Uwe Seeler wird dem DFB und dem gesamten deutschen Fußball sehr fehlen. Wir werden ‚Uns Uwe‘ sehr vermissen.»

(Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds)

«Wer an den deutschen Fußball und seine Größten denkt, denkt an Uwe Seeler. Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust für die ganze Fußball-Familie. Seeler stand für ehrlichen Fußball, für Loyalität und Menschlichkeit, er war ein Spieler mit Herz und für die Herzen – wir werden ihn als einen der ganz Besonderen des Sports immer in Erinnerung behalten.»

(Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern)

«Der Tod von Uwe Seeler trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren. „Uns Uwe“ war ein Volksheld, es gab keinen Fan in Deutschland, der ihn nicht verehrt hat. Seeler hat die Nation bewegt – auch über das Spiel hinaus. Ich persönlich hatte das Glück, lange mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und ihn als besonderen Menschen kennenzulernen, der warmherzig, freundlich und offen auf jeden zugegangen ist. Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit seiner Familie, den Angehörigen und Freunden.»

(Herbert Hainer, Präsident FC Bayern)

«Uwe Seeler war ein außergewöhnlicher Fußballer, vor allem aber ein außergewöhnlicher Mensch. Ohne Zweifel ist er einer der besten Stürmer gewesen, die die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat. Uwe Seeler war ein Mann, der tief verwurzelt war in seiner Heimatstadt Hamburg. All dies, gepaart mit einer Bescheidenheit, die ihresgleichen suchte, hat ihn zu einem Idol und zu einem Vorbild für Millionen Menschen werden lassen.»

(Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund)

«Ich bin erschrocken. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Uwe war ein wunderbarer Mensch, eines der größten deutschen Sportidole ist von uns gegangen.»

(Rudi Völler)

«Der Tod Uwe Seelers erfüllt mich mit großer Trauer. Er war mit seiner fußballerischen Leistung, seiner Bodenständigkeit & seiner Vereinstreue für mich in meiner Kindheit & Jugend ein großes Vorbild. Meine ersten Fußballschuhe trugen deshalb seinen Namen.»

(IOC-Präsident Thomas Bach)

«Uwe Seeler steht für alles, was einen guten Menschen auszeichnet: Bodenständigkeit, Loyalität, Lebensfreude, zudem war er stets nahbar. Er ist der Inbegriff des HSV. In besonderer Erinnerung bleibt mir persönlich unser Zusammensein bei seinem letzten Geburtstag. Er hat gefachsimpelt, nach seinem HSV gefragt, mir Tipps und ein paar Sprüche um die Ohren gegeben. Wir werden ihn nie vergessen und immer in Ehren halten. Jetzt gelten unsere Gedanken und unser Mitgefühl Uwes Familie, der wir unser herzliches Beileid aussprechen.»

(Jonas Boldt, Vorstand Hamburger SV)

«Die Nachricht von Uwes Tod hat bei mir tiefe Betroffenheit ausgelöst, denn wir hatten ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Ich war als Mitglied der Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft mit ihm in Brasilien und in Mexiko, als wir für die Erdbebenopfer gespielt haben. Es gibt niemanden, der Uwe Seeler nicht mochte. Deshalb gilt mein herzliches Beileid nicht nur Uwes Familie, sondern der gesamten HSV-Familie.»

(Reinhard Rauball, Präsident von Borussia Dortmund)

«Die Welt trauert um einen der besten Mittelstürmer und um eine grandiose Persönlichkeit. Uwe Seeler! Er war auch mein Idol – gleich gross, gleich alt. Und ein begnadeter Goalgetter. Lieber Uwe, Du lebst in unseren Herzen weiter. Ich werde Dich nie vergessen.»

(Joseph Blatter, früherer Präsident des Weltverbands FIFA)

«Uwe Seeler war so ein feiner, herzensguter Mensch. Ein toller Kamerad, der nie an sich gedacht hat. 1970 in Mexiko war meine erste WM, ich war der jüngste Spieler im Kader. Er hat mir sofort geholfen, war immer für die anderen da. Als Spieler war es für mich ein Erlebnis, gegen ihn zu spielen. Wie er den Ball abgeschirmt hat, welchen Tor-Instinkt er hatte. Das war unglaublich.»

(Berti Vogts, früherer Weltmeister, bei der «Bild»)

«Mit Uwe Seeler verlieren der deutsche Fußball und die gesamte Sportwelt eine absolute Ikone. Der Tod des fairen Sportsmanns und integren Volkshelden macht mich sehr traurig. Er wird fehlen.»

(Bundesinnenministerin Nancy Faeser)

«Uwe war auch am Millerntor immer ein sehr gern gesehener Gast. Wir bedanken uns für alles, was er für den Fußball geleistet hat!»

(Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli)

«Uwe Seeler ist einer der größten Fußballer in der Geschichte unseres Landes. Es ist für mich ein Privileg, ihn in seiner unnachahmlichen, bescheidenen und natürlichen Art persönlich kennengelernt zu haben. Er steht für all die Werte, an denen sich der Fußball, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, orientieren sollte.»

(Peter Knäbel, Sportvorstand FC Schalke 04)

«Uwe Seeler war nicht nur für alle Mittelstürmer ein Riesenvorbild und eine absolute Legende. In persönlichen Treffen war er ein supernetter, freundlicher und angenehmer Mensch. Sein Tod macht mich traurig. Ich übersende der Familie meine herzliche Anteilnahme.»

(Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi)