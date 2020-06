Razzien und Festnahmen wegen sexuellen Missbrauchs

Münster (dpa) – Nach Ermittlungen zu schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern hat die Polizei in mehreren Bundesländern am Freitag Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Polizei Münster, die die Ermittlungen leitet, sind Objekte in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen durchsucht worden. Über die Hintergründe und Zusammenhänge wollen Staatsanwaltschaft und Polizei Münster am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz informieren. Weitere Details wollte eine Polizeisprecherin wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen.

Die Polizei in Frankfurt (Oder) hatte am Morgen Durchsuchungen im brandenburgischen Finowfurt in einem Wohnhaus und einem Kleingarten bestätigt. Bei dem Einsatz sei es um Kinderpornografie gegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ein Mann wurde nach Angaben der Polizei festgenommen.

