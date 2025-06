Razzien in Hamburg – Illegales Glücksspiel aufgedeckt

Polizei und Bezirksamt haben am Freitag gezielt gegen illegales Glücksspiel in Hamburg durchgegriffen. (Symbolbild) David Young/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei Razzien in den Stadtteilen Jenfeld und Finkenwerder hat die Hamburger Polizei am Freitagabend mehrere illegale Glücksspielgeräte sowie eine größere Menge Drogen sichergestellt. Wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte, wurden in Jenfeld mehrere Lokale durchsucht – darunter Shisha-Bars und ein Kulturverein.

Dort beschlagnahmten die Beamten unter anderem manipulierte Spielautomaten, wie es hieß. In einem Hinterzimmer entdeckten die Einsatzkräfte zudem rund 500 Gramm Marihuana. Zudem wurde ohne Genehmigung Alkohol ausgeschenkt und somit gegen das Gaststättengesetz verstoßen.

Parallel lief in Finkenwerder ein geplanter Polizeieinsatz mit Durchsuchungsbeschluss. Hier wurden insgesamt sieben Lokalitäten kontrolliert. Die Polizei stellte illegale Glücksspielautomaten, Bargeld sowie weitere technische Geräte und Unterlagen sicher. Der Einsatz endete gegen 21.40 Uhr.