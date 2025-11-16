Razzia mit Hunderten Einsatzkräften in Hannover

Die Hannoveraner Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Razzia im Steintorviertel durchgeführt. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einer Razzia gegen organisierte Kriminalität im Hannoveraner Steintorviertel hat die Polizei in der Nacht mehrere Einrichtungen aus dem Rotlichtmilieu kontrolliert. Dabei sind fünf Platzverweise ausgesprochen und mehrere Ermittlungsverfahren wegen illegalen Waffenbesitzes und Glücksspiels erhoben worden, wie die Polizei in einer Bilanz mitteilte.

Besonders Türsteher, die nach Angaben der Polizei in Teilen enge Kontakte zu kriminellen Vereinigungen im Steintorviertel pflegen, standen im Fokus der Kontrollen. Die Einsatzkräfte kontrollierten Bars, Discotheken und Laufhäuser. Zu Festnahmen kam es bei der Razzia nicht.