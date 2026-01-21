Razzia im Rockermilieu – Vier Verdächtige in U-Haft

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Razzia im Rockermilieu hat die Polizei mehrere Objekte in Hamburg, Quickborn (Kreis Pinneberg) und Lübeck durchsucht. Vier Tatverdächtige im Alter von 21 bis 49 Jahren wurden einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete. Unter den sechs durchsuchten Objekten war auch das Clubhaus einer Rockergruppierung in Lübeck.

Pinneberger Beamte ermitteln seit Ende 2025 wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und Freiheitsberaubung im Rockermilieu. Bei der Razzia stellten Einsatzkräfte Beweismittel sicher und Verstöße gegen das Waffengesetz fest. Der Schwerpunkt der Durchsuchungsobjekte befand sich in Hamburg. Darüber hinaus wurden ein Objekt in Quickborn und ein Objekt in Lübeck durchsucht.