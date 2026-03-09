Razzia bei Baufirmen in mehreren Bundesländern

Der Zoll geht mit einer Razzia in mehreren Bundesländern dem Verdacht von Steuerhinterziehung und anderen Straftaten nach (Symbolbild). Soeren Stache/dpa

Erfurt (dpa) –

Mit einer Razzia in mehreren Bundesländern hat der Zoll Unternehmen aus der Baubranche unter die Lupe genommen. Wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte, stehen 16 Wohn- und Geschäftsräume in Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Fokus. Mehr als 160 Beamte seien seit dem Vormittag im Einsatz.

Verdacht auf Steuerhinterziehung und weitere Straftat

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mühlhausen richten sich gegen einen 36 Jahre alten Beschuldigten aus Weimar, der Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und Steuern hinterzogen haben soll. Gegen 21 weitere Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 67 Jahren werde wegen des Verdachts der Beihilfe zu diesen Delikten ermittelt.

Firmen sollen untereinander Scheinrechnungen ausgetauscht haben

Der Hauptbeschuldigte soll mit Arbeitnehmern, die entweder nicht oder nur mit einem zu geringen Bruttolohn zur Sozialversicherung angemeldet waren und für die keine oder zu geringe Lohnsteuer gezahlt wurde, Schwarzarbeit ausgeführt haben, hieß es. Zur Verschleierung sollen die beteiligten Firmen untereinander Scheinrechnungen ausgetauscht haben. Nach aktuellen Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei mehr als 1,2 Millionen Euro. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt, darunter Computer und Smartphones.