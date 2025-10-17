Raumfahrt im Kaufhaus – Neue Ausstellung in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Ready to take off? Eine interaktive Ausstellung in Bremen soll Besucherinnen und Besucher die Raumfahrt näherbringen. «Jeder Mensch ist in jeder Sekunde von der Raumfahrt abhängig», betonte Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) bei der Eröffnung. Ohne Raumfahrt würden weder Ampeln noch Zahlungsverkehr funktionieren, auch Wirtschaft und Sicherheit wären ohne Raumfahrt undenkbar.

Anlass der Ausstellung sind gleich zwei Ereignisse im November in Bremen: die Space Tech Expo, Europas größte Fachmesse für Raumfahrttechnik und -technologie, und die Ministerratskonferenz der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Dort treffen sich internationale Expertinnen und Experten aus Politik und Wirtschaft, um über die Zukunft der Raumfahrt in Europa zu sprechen. «Das ist der Auftakt in den Raumfahrt-Herbst», sagte Marco Fuchs, Vizepräsident des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und Chef des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB.

Die Ausstellung «Space Hub» ist bis Ende November im ehemaligen Kaufhof-Gebäude zu sehen. Interessierte können sich kostenlos verschiedene Modelle von Satelliten anschauen, ein sieben Meter hohes Modell der Ariane-6-Rakete bestaunen und mit Menschen aus der Raumfahrt ins Gespräch kommen.