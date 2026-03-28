Rauchfreie Strände in Niedersachsen: Wo Qualmen verboten ist

Norderney (dpa/lni) –

Kippenstummel im Sand und Rauch in der Nase: Für manche gehört zur entspannten Zeit am Strand neben Sonnenschein auch eine Zigarette. Für andere hingegen trüben rauchende Strandnachbarn das Urlaubserlebnis. Gleichzeitig rückt ein weiteres Thema in den Fokus: der Schutz der Umwelt und sauberer Strände. Zwischen Genuss und Rücksicht stellen sich daher die Fragen: Wo ist Rauchen am Strand erlaubt, wo nicht? Und welche Alternativen bieten die Strände an, um die Küsten sauber zu halten?

Norderney setzt auf generelles Rauchverbot

Auf Norderneys Stränden gilt seit 2022 ein generelles Rauchverbot. Teilbereiche sind bereits seit 2011 rauchfrei. Das Rauchverbot ist hier Teil der Strand- und Badeordnung. Beschilderungen sowie Hinweise des Strandpersonals weisen Besucherinnen und Besucher daraufhin.

Laut Pressestelle des Staatsbads Norderney gibt es keine flächendeckenden Kontrollen, lediglich freundliche Hinweise durch das Strandpersonal. «In der Regel gibt’s keine Probleme, es wird allgemein akzeptiert», teilt Uwe Schneider, Sprecher des Staatsbads, auf Anfrage mit.

Flächendeckende Regelungen gibt es für Niedersachsen nicht. Jede Kommune entscheidet selbst über die Regeln an ihren Stränden. Dennoch nehmen rauchfreie Küsten europaweit zu. Auch in den beliebten Urlaubsländern Spanien, Frankreich und Italien gibt es inzwischen rauchfreie Strandabschnitte.

Nichtraucherzonen auf Langeoog

Eine weitere ostfriesische Insel setzt verstärkt auf rauchfreie Erholung: Auf Langeoog sind inzwischen drei Strandabschnitte als Nichtraucherzonen ausgewiesen. Der erste Bereich wurde nach Angaben des Tourismus-Service der Inselgemeinde bereits 2007 eingerichtet – es sei eine Reaktion auf den Wunsch vieler Gäste, insbesondere von Familien mit Kindern gewesen.

Der rund 100 Meter lange Abschnitt ist durch entsprechende Hinweise an den Strandkörben gekennzeichnet. Zwei Jahre später folgten ein weiterer Strandbereich sowie der Sportstrand, die ebenfalls zu rauchfreien Zonen erklärt wurden. Kontrollen gebe es keine, «es reguliert sich quasi von allein», teilt der Tourismus-Service mit.

Das Rauchverbot gilt jeweils während der Strandkorbsaison von Ende März bis Mitte Oktober. «Vermutlich werden wir ab dem nächsten Jahr weitere Strandabschnitte zur rauchfreien Zone erklären, da wir mit diesen Stränden durchweg gute Erfahrungen gemacht haben», schreibt der Tourismus-Service Langeoog. Die Strandkörbe seien in diesen Bereichen zuletzt stark nachgefragt und häufig ausgebucht gewesen.

Bislang kein Rauchverbot auf Borkum und im Wangerland

Anders sieht es auf der Insel Borkum aus: Hier gibt es bislang keine ausgewiesenen Nichtraucherzonen. Das Thema rauchfreie Strandbereiche sei bei der Stadt Borkum zwar bereits mehrfach diskutiert worden, teilt das Nordseeheilbad mit. Aufgrund des organisatorischen Aufwands, der mit der Umsetzung rauchfreier Strandabschnitte verbunden wäre, habe man bislang jedoch davon Abstand genommen. Stattdessen setze die Insel zur Sauberhaltung der Strände auf kostenlose Strandaschenbecher.

Auf den ostfriesischen Inseln Wangerooge, Baltrum und Juist gibt es bislang ebenfalls noch keine Rauchverbotszonen am Strand. Laut der Tourismusgesellschaft Ostfriesische Inseln GmbH, erwägt die Insel Juist aber rauchfreie Strandabschnitte einzuführen.

Auch an den Stränden im Wangerland in Friesland, einem beliebten Ziel für Familienurlaube, Wassersport, Radtouren und Wattwanderungen, ist das Rauchen weiterhin erlaubt.

Abstimm-Aschenbecher und Clean up Tag in Norddeich

Der beliebte Küstenort Norddeich in Ostfriesland hat sich bislang ebenfalls gegen rauchfreie Strände entschieden. Allerdings sollen Mitmach-Aktionen dazu beitragen, den Strand sauber zu halten.

Neben täglichen Reinigungen und vielen Mülleimern gab es im vergangenen Jahr sogenannte Abstimm-Aschenbecher, wie der Tourismus-Service Norden-Norddeich mitteilt. Mit ihren Zigarettenstummeln hätten die Gäste über verschiedene Fragen abstimmen können. Der Tourismus-Service habe beobachten können, wie dadurch weniger Stummel im Strand landeten.

In der Strandkorbvermietung in Norddeich und bei der DLRG-Station werden zudem kostenlos Taschen-Aschenbecher ausgegeben. Zu sauberen Stränden und Umweltschutz sollen laut Tourismus-Service auch die jährlichen Nordsee Clean Up Tage beitragen. An diesen Tagen werden Gäste und Einheimische eingeladen, gemeinsam den Strand zu reinigen.

Rauchfreier Babystrand in Butjadingen

Einen Strand zum Buddeln ganz ohne Zigarettenstummel gibt es seit 2017 in Tossens auf der Halbinsel Butjadingen. Der Babystrand soll ein familienfreundliches Angebot darstellen. Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Nordsee-Lagune mit ihrem flachen Wasserbereich und einem großen Wasserspielplatz – auch hier gilt ein Rauchverbot. «Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, selten gibt es Verstöße», teilt der Tourismus-Service mit.

«Überlegungen über eine Ausweitung auf den kompletten Strand gibt es immer wieder, allerdings sind diese noch nie aus dem Ideen-Stadium herausgekommen», heißt es von den Touristikern in Butjadingen weiter. Denn eine Kontrolle der weitläufigen Strände sei mit hohem Aufwand verbunden.

Strandverschmutzung durch Mikroplastik

Eine Zigarette nicht im Sand zu versenken, freut nicht nur andere Strandgäste, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt der Nordseeküste am Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. «Es dauert etliche Jahre, bis ein Zigarettenfilter zersetzt ist», sagt Britta König, Sprecherin für Meeresschutz bei der Umweltschutzorganisation WWF in Hamburg. «Doch dabei zerfällt er nur zu Mikroplastik, das sich nicht aus der Umwelt entfernen lässt», sagt König.

Diese winzigen Partikel könnten selbst von den kleinen Organismen aufgenommen werden. «Auch an Land weggeworfene Zigarettenkippen können in Flüssen und im Meer landen», so König.