Raucher wird zu spät fertig und springt auf fahrenden Zug

Büchen/Schwerin (dpa) –

Auf diese eine Zigarette hätte ein 30 Jahre alter Mann aus Schwerin mal lieber verzichtet: Der Mann wollte bei einem kurzen Halt seines Regionalzuges in Büchen (Herzogtum Lauenburg) fix eine rauchen und ließ seine Sachen dafür im Zug, wie die Bundespolizei mitteilte. Blöderweise gingen die Türen vor seiner Nase zu und er kam nicht mehr rein. Der 30-Jährige habe noch versucht, sich beim Lokführer durch Klopfen am Fenster bemerkbar zu machen, der nahm das allerdings nicht wahr.

Also sprang der Mann kurzerhand am Kopf des mittlerweile fahrenden Zuges auf einen Tritt und hielt sich dort an einer Stange fest. Nach etwa 250 Metern fiel dem Triebfahrzeugführer der verzweifelte Mann auf. Er hielt sofort an, holte den 30-Jährigen in seinen Führerstand und alarmierte die Polizei. Den Beamten gegenüber habe der 30-Jährige sein lebensgefährliches Verhalten sofort eingesehen, hieß es weiter. Der Schweriner muss sich nun wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung verantworten.