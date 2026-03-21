Raucher an einigen Stränden im Norden nicht mehr geduldet

Immer wieder bleiben Zigarettenkippen an den Stränden in Schleswig-Holstein zurück. Auf der Insel Föhr gibt es mancherorts rauchfreie Zonen am Strand. (Archivbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel/Sylt/Schwerin (dpa/lno) –

Liegengelassene Zigarettenkippen sorgen an den Stränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern immer wieder für Ärger. In einigen Kommunen an Nordsee und Ostsee gibt es daher inzwischen rauchfreie Zonen.

«Je weniger Müll im Sand liegt, desto besser für Natur, Umwelt und Mensch», sagte Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), der Deutschen Presse-Agentur.

Nichtraucherzonen auf Föhr und in Eckernförde

In Wyk auf der Insel Föhr ist das Rauchen am Strand grundsätzlich untersagt und nur in speziellen Raucherbereichen in fünf ausgewiesenen Strandabschnitten erlaubt, wie ein Sprecher vom Amt Föhr-Amrum der dpa mitteilte. Nichtraucherzonen gibt es hier seit Ende 2020.

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sei der komplette Hauptstrand seit 2022 eine ausgewiesene rauchfreie Zone, teilte eine Sprecherin der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH mit.

Aschenbecher am Strand – nicht nur auf Sylt

Verbotszonen für das Rauchen von Zigaretten gibt es hingegen auf der größten deutschen Nordseeinsel nicht. «Stattdessen legen wir den Schwerpunkt auf die Strandreinigung und eine aktive Aufklärungsarbeit», teilte eine Sprecherin des

Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) der dpa mit.

Um den Sand auch von Kippen zu befreien, werden die Strände hier während der Saison mit speziellen Reinigungsmaschinen gesäubert. Zudem werden laut ISTS auf Sylt kostenlose Strandaschenbecher angeboten. Die kleinen Aschenbecher gibt es auch in vielen anderen Küstenorten im Norden.

Rauchfreie Bereiche auf Rügen

Auch Tourismusorte in Mecklenburg-Vorpommern denken über rauchfreie Zonen an ihren Stränden nach. «Wir sind Familien-Urlaubsland, wir sind ein Land, in dem nachhaltig gedacht und die Strände geliebt werden – insofern kann es sinnvoll sein, sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen», teilte Peter Kranz, Geschäftsführer der MV Tourismus GmbH, mit. Im Ostseebad Göhren auf Rügen gibt es seit mehreren Jahren ausgewiesene Nichtraucherzonen am Strand.

Rauchfreie Strände nehmen weltweit zu, unter anderem in Spanien, Frankreich und Italien gibt es rauchfreie Küstenabschnitte.