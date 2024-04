Rauchentwicklung nach Brand eines Autos

Hamburg (dpa/lno) –

Rauchwolken über Hamburg-Poppenbüttel: Der Brand eines Autos in einer Tiefgarage hat am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Es habe sich starker Rauch gebildet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Über die Warnapp Nina wurde die Bevölkerung in dem betroffenen Gebiet aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei den Arbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt. Sie seien stationär zur Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Ein Auto sei in der Garage in Brand geraten, sagte der Feuerwehrsprecher. Acht weitere Autos hätten dort gestanden. Das Feuer sei im weitesten Sinne gelöscht, so ein Sprecher am Abend. 18 Personen aus umliegenden Gebäuden wurden in einem nah gelegenen Supermarkt in Sicherheit gebracht. Drei Löschzüge waren im Einsatz.