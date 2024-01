Rauchentwicklung: Europa-Passage muss evakuiert werden

Feuerwehrleute legen einen Löschwasserschlauch in die Unterführung vor der Europapassage am Jungfernstieg. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Europa-Passage ist am Samstag in Hamburg wegen Rauchentwicklung nach einem Brand im Toilettenbereich evakuiert worden. Die Feuerwehr sei mit zwei Löschzügen vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer im Untergeschoss sei schnell gelöscht worden. Allerdings zog Rauch in Teile der Einkaufspassage, wie es weiter hieß. Hinweise auf Verletzte hat es zunächst nicht gegeben. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Evakuierung in dem Gebäude befanden, konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht sagen.